وزير المالية الألماني يجدد الدعوة لعدم شراء الغاز بالروبل

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من جديد، إن الشركات التي تشتري الغاز الروسي لا ينبغي أن تفتح حسابات بالروبل لدفع ثمنه.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع محطة Bloomberg TV: "العقد يبقى عقدا. لقد تم توقيع هذه العقود على أساس التسديد بالدولار واليورو، ولذلك يجب أن تواصل الشركات في القطاع الخاص، التسديد بالدولار أو اليورو فقط".

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وأكد الوزير الألماني، أن بلاده وحلفاءها مستعدون لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، لكنه مع ذلك، لم يرد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إدراج حظر نفطي في الحزمة التالية من العقوبات، مستشهدا بالمناقشات الجارية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقال ليندنر: "علينا أن نفكر في أي عقوبات ستفرض على ميزانية (الرئيس فلاديمير) بوتين العسكرية وأي عقوبات ستضر بنا أكثر منه على المدى القصير".

المصدر: نوفوستي