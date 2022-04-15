دي مايو: لا يمكننا دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إنه ليس ممكنا دفع ثمن إمدادات الغاز الروسي لأيطاليا بالعملة الروسية "الروبل".

وقال دي مايو: "لا يمكننا الدفع بالروبل... هذا ما تم قوله في جميع الأوساط "، مشيرا إلى أن "روسيا أنشأت نظام حساب مزدوج يورو- روبل. وهذا غير ممكن لأنه يعني التحايل على العقوبات التي تم فرضها على البنك المركزي الروسي" من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفت إلى أنه "من وجهة نظر فنية، الحظر تفرضه روسيا على نفسها. فمن الواضح أنه إذا قال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أدفعوا بالروبل، فإننا نجد صعوبة في القيام بذلك"، مضيفا: "كما أن الاتحاد الأوروبي قال بوضوح أنه لا يمكنه الخضوع لابتزاز الروبل".

يذكر أن بوتين وقع يوم 31 مارس الماضي، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

المصدر: "آكي"