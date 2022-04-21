مصر.. السيسي يعطي إشارة بدء الحصاد في أكبر مشروعات الشرق الأوسط

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بدء حصاد موسم القمح في منطقة توشكى، فجر اليوم الخميس، حيث شهد بدء تحرك المعدات في توشكى لبدء عملية الحصاد.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بجولة تفقدية، اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة.

المصدر: RT