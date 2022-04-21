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مصر تعلن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهم سلع البلاد الاستراتيجية

مال وأعمال

مصر تعلن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهم سلع البلاد الاستراتيجية
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أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن بلاده تعمل خلال الفترة الحالية على رفع القدرات الإنتاجية لسلعة السكر، مؤكدا أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي عام 2023.

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وأوضح الوزير أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، وذلك بعد افتتاح مصنع القناة بمنطقة غرب المنيا يونيو المقبل.

وأشار وزير التموين خلال بدء حصاد محصول القمح في مشروع توشكي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أنه سيتم زيادة المساحات المنزرعة من بنجر السكر لتعويض المساحات الخاصة بقصب السكر التي تنخفض نسبها سنويا، مشيرا إلى أن مصر استوردت العام الماضي 200 ألف طن سكر فقط، مقارنة باستيراد مليون طن عام 2017.

وكان السيسي قد أجرى جولة تفقدية في منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، حيث يعطي الرئيس المصري إشارة البدء في موسم حصاد القمح بمنطقة توشكي.

وجدير بالذكر، أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته. 

المصدر: القاهرة 24

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