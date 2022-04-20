"توشيبا" تصدر بيانا حول أنشطتها في روسيا

أعلنت شركة "توشيبا" اليابانية العملاقة للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، تعليق الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا، وذلك في ظل الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الشركة اليابانية: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا، وفي ظل الأحداث تبرعنا بما مجموعه حوالي 100 مليون ين (774000 دولار) كمساعدات الإنسانية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، نعلق حاليا الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا".

كذلك أشارت الشركة اليابانية إلى أنها "تأمل في انتهاء سريع للنزاع، وتعتزم مراقبة الموقف عن كثب، واتخاذ الخطوات المناسبة".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وذلك بهدف حماية سكان دونباس، وعقب البدء في العملية أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا، كذلك قررت مجموعة من الشركات الأجنبية الانسحاب أو تعليق الأعمال في روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والمواطنين الروس العاملين في هذه الشركات.

المصدر: نوفوستي