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إيلون ماسك يقول إنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس إدارة "تويتر" إلى 0 دولار

مال وأعمال

إيلون ماسك يقول إنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس إدارة
AFP
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قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس إدارة "تويتر" إلى 0 دولار، بعد أن كان يحصل كل منهم على ما بين 250 ألف و300 ألف دولار أمريكي سنويا.

وبعد أن أصبح مؤسس شركة "تسلا" يمتلك 9.2% في "تويتر" وأصبح أكبر مساهم فردي في الشركة وعرض عليه مقعد في مجلس الإدارة لكنه رفض، بدأ يتعرض لانتقادات شديدة من مجلس الإدارة بعد أن تبنت الشركة ما يسمى بـ"حبة السم" للحماية من عرض الشراء النقدي لثاني أكبر المساهمين.

وهذا يعني أنه باستطاعة المساهمين الحاليين شراء أسهم إضافية بخصم لجعلها تبدو أقل احتمالية للمشترين المحتملين.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر" إن رواتب أعضاء مجلس الإدارة ستكون "0 دولار أمريكي إذا نجح عرض التسعير الخاص بي، وبذلك سيتم توفير ما يقرب من 3 ملايين دولار في السنة".

المصدر: indy100

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