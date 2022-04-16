ماسك يتلقى تحذيرا عنيفا بعد عزمه شراء أسهم "تويتر"

أثارت رغبة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في الحصول على جميع أسهم "تويتر" رد فعل عنيفا من المؤسسة الرسمية الأمريكية، حيث بدأت السلطات التحقيق حول أعماله.

وقال مقدم البرامج التلفزيوني، تاكر كارلسون، إنه من الواضح أن المنظومة الأمريكية تهدد بـ "سحق" ماسك لمحاولته كسر احتكارها للمعلومات، في حال تمكن من شراء "تويتر".

وأوضح الصحفي أن ماسك ومن خلال تحديه "احتكار الخطاب" في "تويتر"، فإنه "يخاطر بكل ما لديه".

وأضاف أن "العديد من مشاريعه تتقاطع مع مشاريع الحكومات في جميع أنحاء العالم، الحكومات التي لا تدعم هذه المبادرة ويمكنها سحقه لمجرد تعبيره عن هذه الفكرة. أي أنه ذاهب إلى المغامرة بكل شيء".

ووفقا لكارلسون، فإن إدارة شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" واثقة من أن ماسك مصمم، ولهذا السبب فإنهم مستاؤون للغاية.

وقال الإعلامي الأمريكي: "من الواضح أن هذه (تويتر) ليست واحدة من تلك الشركات التي هدفها جني الأموال. هذه الشركة موجودة من أجل الرقابة على التعبير. هذا هو هدفها بالكامل".

المصدر: نوفوستي