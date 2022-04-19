روسيا تصدر قروضا قياسية لدول صديقة

منحت روسيا قروضا حكومية لدول أخرى في شهر مارس الماضي بقيمة 82 مليار روبل، وأشار خبراء إلى احتمال أن تكون القروض قد منحت إلى إيران وبيلاروس.

وذكر موقع "أر بي كا" الاقتصادي أن وزارة المالية الروسية قدمت في مارس 2022 قروضا حكومية ثنائية لدول أجنبية أو كيانات قانونية تابعة لها بقيمة 81.6 مليار روبل، وفقا لبيانات الوزارة.

وللمقارنة فقد تم منح في شهري يناير وفبراير من 2022 قروضا حكومية بقيمة 28.5 مليار روبل، وفي مارس من العام الماضي تم إصدار قروض بقيمة 26.2 مليار روبل.

وبناء على متوسط سعر صرف الدولار مقابل الروبل للشهر الماضي (مارس 2022) فإن قيمة القروض الحكومية التي منحها تعادل نحو 790 مليون دولار.

وقيمة القروض الحكومية (81.6 مليار روبل) التي منحتها روسيا في مارس 2022 قريبة من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في ديسمبر 2021، حينها تم إصدار قروض بقيمة 82.1 مليار روبل، بحسب بيانات الوزارة الروسية.

ورجح خبراء، استطلع موقع "أر بي كا" آرائهم، أن تكون القروض قد أصدرت الشهر الماضي لصالح إيران أو بيلاروس.

المصدر: "أر بي كا"