المركزي الروسي بصدد رفع دعوى قضائية بسبب الاحتياطيات المجمدة

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن المنظم المالي (المركزي الروسي) يستعد لرفع دعوى قضائية لنقض قرار الغرب بتجميد جزء من احتياطيات البنك الدولية.

إقرأ المزيد

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، في كلمة بمجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الثلاثاء: "هذا تجميد غير مسبوق لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، سنقوم بإعداد دعاوى قانونية، ونحن نستعد لرفعها (دعوى قضائية) لأن الخطوة غير مسبوقة على النطاق العالمي".

وأشارت المسؤولة إلى أنه بسبب تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية اضطر المركزي الروسي لتطبيق معايير إضافية لضبط (سعر صرف) العملة الروسية.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو، ومن ضمنها تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بقيمة 300 مليار دولار.

وفي ظل العقوبات أعلن البنك المركزي الروسي في 9 مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، الأسبوع الماضي، أن احتياطيات البلاد الدولية، التي تتضمن ذهبا ونقدا أجنبيا، بلغت بحلول 8 أبريل الجاري مستوى 609.4 مليار دولار.

المصدر: تاس