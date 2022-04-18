ألمانيا.. أرباب أعمال ونقابات يعارضون مقاطعة الغاز الروسي

أعرب أرباب أعمال ونقابات في ألمانيا عن معارضتهم لحظر الاتحاد الأوروبي الفوري لواردات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا، لأن ذلك سيؤدي إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف.

وقال راينر دولجر، رئيس اتحاد أرباب العمل "بي دي ايه"، وراينر هوفمان، رئيس اتحاد النقابات العمالية "دي جي بي"، في بيان اليوم شترك إن فرض "حظر سريع على الغاز (الروسي) من شأنه أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج، وإغلاق (مصانع)، وإلى المزيد من تراجع التصنيع، وفقد وظائف العمل على الأمد الطويل في ألمانيا".

يأتي البيان في حين يناقش القادة الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي، بعد قرار السابع من أبريل بحظر واردات الفحم الروسية اعتبارا من أغسطس.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، تحصل على حوالي 40 بالمائة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه من روسيا، وكذلك حوالي 25 بالمائة من نفطها.

ويرى محللو الطاقة أن حظر الغاز الطبيعي الروسي سيكون أصعب ما يمكن الاستغناء عنه، لأن معظمه يأتي عبر خط أنابيب من روسيا، مشيرين إلى أن إمدادات الغاز المسال، التي يمكن طلبها عن طريق السفن، محدودة وسط الطلب القوي عليها في جميع أنحاء العالم.

المصدر: AP