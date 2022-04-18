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مصر توقف استيراد منتجات يستخدمها المواطنون يوميا (صور)

مال وأعمال

مصر توقف استيراد منتجات يستخدمها المواطنون يوميا (صور)
Globallookpress
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أدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر اسم شركة "يونيليفر"، وهي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم، في قائمة الشركات الموقوفة عن التصدير لمصر.

مصر توقف استيراد منتجات يستخدمها المواطنون يوميا (صور)
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وشملت قرارات منع الاستيراد عددا من الشركات منها "دانيا" للأغذية المحدودة، وشركة "موباكو" للصناعة والتجارة، وشركة "المراعي" السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي، وشركة "الكرامة" المحدودة للمعجنات، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، و"تايجر باك" للتجارة والصناعة.

وشركة "يونيليفر" هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، المنتجة لشاي ليبتون، وكريم دوف، ومعجون أسنان كلوس آب، ومعجون أسنان سيجنال، وأسبري آكس، وبرسيل، ولايف بوي، وفاسلين، وريكسونا، وأومو، وصابون لوكس.

مصر توقف استيراد منتجات يستخدمها المواطنون يوميا (صور)

ووفق مستند ضم أكثر من ألف شركة، تم إدراج اسم شركة يونيليفر تحت رقم 819 وهو رقم القرار الوزاري الخاص بإيقاف الاستيراد منها لمصر، وورد أن الشركة ذات منشأ إنجليزي.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا وزاريا معني بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

المصدر: القاهرة 24

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