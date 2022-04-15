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مسؤول: أرمينيا تسدد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

مال وأعمال

مسؤول: أرمينيا تسدد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
Sputnik
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أعلن وزير الاقتصاد الأرمني، فاغان كيروبيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تسدد أثمان إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

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وقال كيروبيان في حديثه لقناة "أر بي كا": " كما أعرف فقد كانت المدفوعات القليلة الماضية بالروبل، ولكن بالسعر المناسب".

كما أشار الوزير الأرمني إلى أن تحديد سعر الغاز يتم بالدولارات، فيما يتم تسديد المدفوعات بالروبل.

من جانبه أكد المتحدث باسم شركة "غازبروم" الروسية، سيرغي كوبريانوف، لـ "أر بي كا" أن عقد شركة "غازبروم" لتزويد أرمينيا بالغاز يسمح منذ عدة سنوات، في الواقع، بدفع ثمن الغاز بالروبل، ويتم استغلال هذه الفرصة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في 31 مارس الماضي أمرا يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأرمني، مغير غريغوريان أن بلاده لم تؤيد العقوبات المفروضة على روسيا، لكنها تجري مفاوضات مع موسكو حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل منذ 23 مارس الماضي.

المصدر: تاس

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