الرئيس الروسي: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجود اضطرابات في سداد قيمة صادرات موارد الطاقة الروسية، وقال إن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد البلاد في هذا المجال.

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وفي هذا الصدد ذكر الرئيس الروسي، المشاركين في الاجتماع، أنه تم تحديد مهمة بتحويل مدفوعات صادرات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية والابتعاد بشكل تدريجي عن الدولار واليورو.

وشدد على أن التخلي عن عملات الدول غير الصديقة تعد مهمة استراتيجية لروسيا لتطوير التعاون مع الشركاء الذين يمكن الاعتماد عليهم، كذلك أشار إلى ضرورة تهيئة سوق العملات الروسية استعدادا لزيادة التسويات بالعملات الوطنية.

وقال: "بشكل عام نعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في نظام التجارة الخارجية. وبالفعل يتم اتخاذ خطوات مهمة في هذه الاتجاه، والمهمة الرئيسية هنا هي إعداد سوق العملات لدينا لمثل هذا التحول بحيث يمكن لأي عملة أجنبية أن يتم تبادلها بحرية وبالحجم المطلوب مقابل الروبل الروسي".

وكان الرئيس بوتين قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

المصدر: نوفوستي