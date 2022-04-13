مسؤول روسي: الروبل سيزيد من دوره مع اهتمام الدول بالتجارة

أشار رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أليكسي كودرين، إلى أن العملة الروسية الروبل سيزداد دورها تدريجيا مع اهتمام دول أخرى بالتجارة المتبادلة مع روسيا.

وقال كودرين للصحفيين اليوم الأربعاء: "لدى معظم البلدان، ومعظم الشركاء الاقتصاديين، اهتمام متزايد بالحفاظ على المدفوعات بعملات مشتركة أكثر استقرارا. سيعزز الروبل دوره تدريجيا، خطوة بعد خطوة مع نمو اهتمام الدول بالتجارة المتبادلة (مع روسيا)".

وتدعو روسيا منذ سنوات للتجارة بالعملات الوطنية وتقليص الاعتماد على العملة الأمريكية الدولار في التعاملات التجارية في ظل استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة للعقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي.

المصدر: نوفوستي