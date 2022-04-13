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التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ عام 1992

مال وأعمال

التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ عام 1992
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصل التضخم السنوي في المملكة المتحدة الارتفاع وصعد الشهر الماضي إلى 7% من 6.2% في الشهر الذي قبله (فبراير 2022)، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS).

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وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات تاريخية جديدة، هي الأعلى منذ العام 1992.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس الماضي بنسبة 1.1% فيما كانت الأسعار قد صعدت في فبراير الماضي بنسبة 0.8%.

وجاءت نتائج التضخم السنوي مخالفة لتوقعات المحللين، بحسب استطلاع أجرته Daily FX، إذ توقعوا أن يصعد المؤشر في مارس 2022 بنسبة 6.7% على أساس سنوي.  

المصدر: تاس

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