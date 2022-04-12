بورصة دبي تبدأ التداول بأسهم جديدة

بدأ تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالبورصة للمرة الأولى اليوم بعد جمع نحو 6 مليارات دولار خلال طرحها العام الأولي، مما يجعله ثاني أكبر اكتتاب على الإطلاق في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن الرقم لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي الذي جمعته شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، والبالغ 29.4 مليار دولار، إلا أنه يمثل نقطة تحول لدبي في وقت تعمل فيه أسعار النفط المرتفعة على دعم الاقتصادات والقوة الشرائية لدول الخليج المنتجة للطاقة.

بدأ المرفق الحكومي التداول في بورصة دبي بقيمة سوقية قدرها 124 مليار درهم أو ما يقرب من 33.7 مليار دولار. وقامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتحديد سعر السهم عند 2.48 درهم للسهم، لكنه شهد زيادة متوقعة في أول طرح له في السوق قبل أن يستقر غالبية اليوم عند أقل من 2.9 درهم للسهم. وتخطط الشركة لسداد أرباح الأسهم مرتين سنويا للمستثمرين.

وأغلق السهم على 2.87 درهما، بزيادة قدرها 16 بالمائة.

ويأتي الإدراج في الوقت الذي تقوم فيه هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي المزود الحصري للكهرباء والمياه في دبي، بدور محوري لانتقال الطاقة في دولة الإمارات إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن توقعاتها بإمداد دبي بكافة احتياجاتها من المياه المحلاة بحلول عام 2030 باستخدام الطاقة النظيفة والحرارة المهدرة. ويمكن للأموال التي سيتم جمعها من الطرح العام أن تساعد الهيئة في تعويض بعض تكاليف تحول الطاقة في الإمارة.

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 70 بالمائة من شركة خدمات التبريد (إمباور)، بالإضافة إلى شركة تصنيع المياه المعبأة (ماء دبي)، إلى جانب عدة شركات أخرى.

المصدر: أ ب