المصريون يضخون نصف بليون جنيه في بنوك الحكومة في أيام

ارتفعت حصيلة بيع شهادات الـ18% في البنك الأهلي وبنك مصر إلى نحو 499 مليار جنيه خلال 20 يوما في مصر، وذلك منذ بدء طرحها في 21 مارس الماضي.

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وتبلغ مدة شهادة الـ 18% سنة واحدة، ويتم صرف عائدها شهريًا، حيث يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم إصدارها للأفراد الطبيعيين أو القصر، وطرح البنك الأهلي المصري شهادة تحت أسم الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري، الذي يبلغ 18% سنويا.

ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة والاقتراض أيضًا، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وكان البنك المركزي الصري قد قرر في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 1%، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

المصدر: القاهرة 24