 
مباشر
عاجل
لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا مدعوة لأن تقضي على نهج واشنطن نحو الهيمنة عالميا

المصريون يضخون نصف بليون جنيه في بنوك الحكومة في أيام

مال وأعمال

المصريون يضخون نصف بليون جنيه في بنوك الحكومة في أيام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssg7

ارتفعت حصيلة بيع شهادات الـ18% في البنك الأهلي وبنك مصر إلى نحو 499 مليار جنيه خلال 20 يوما في مصر، وذلك منذ بدء طرحها في 21 مارس الماضي.

إقرأ المزيد
المصريون يضخون ربع بليون جنيه في أشهر بنوك الدولة
المصريون يضخون ربع بليون جنيه في أشهر بنوك الدولة

وتبلغ مدة شهادة الـ 18% سنة واحدة، ويتم صرف عائدها شهريًا، حيث يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم إصدارها للأفراد الطبيعيين أو القصر، وطرح البنك الأهلي المصري شهادة تحت أسم الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري، الذي يبلغ 18% سنويا.

ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة والاقتراض أيضًا، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وكان البنك المركزي الصري قد قرر في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 1%، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا