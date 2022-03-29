المصريون يضخون ربع بليون جنيه في أشهر بنوك الدولة

ارتفعت حصيلة بيع شهادات الـ18% لدى بنكي الأهلي ومصر نحو 267 مليار جنيه خلال 8 أيام، منذ طرح الشهادة عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة.

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وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح، أن حصيلة شهادات الـ18% بلغت حتى نهاية اليوم الثامن 180 مليار جنيه في البنك الأهلي.

وارتفعت حصيلة شهادة الـ18% خلال 8 أيام في بنك مصر إلى نحو 87 مليارات جنيه، حسب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وفي السياق ذاته، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وكشف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وأشار المركزي إلى أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

المصدر: القاهرة 24