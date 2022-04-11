بورصة موسكو.. ارتفاع الدولار واليورو

ارتفع الدولار واليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم الاثنين، بعد أن كانت العملتان الأوروبية والأمريكية قد سجلتا تراجعا حادا مقابل العملة الروسية الأسبوع الماضي.

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وبحلول الساعة 10:48 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.52 روبل إلى 79.60 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3.24 روبل إلى 85.96 روبل.

وكانت العملة الروسية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا يوم الجمعة الماضي أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وأغلق الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند 76.20 روبل، وخلال تعاملات الجمعة الماضي هبطت العملة الأمريكية دون مستوى 72 روبلا.

وأغلق العملة الأوروبية اليورو تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 81.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي ارتفاع الدولار واليورو اليوم بعد أن خفف البنك المركزي الروسي الضوابط المفروضة على سوق العملات والتعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية.

وأعلن البنك المركزي الروسي، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا اعتبارا من الـ18 من أبريل الجاري تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع مارس الماضي، ويعني ذلك أعن المركزي سمح ببيع الدولار النقدي (الكاش) للأفراد اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.

كذلك أعلن البنك المركزي الروسي، الأسبوع الماضي عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا.

كما ألغى المركزي عمولة تبلغ 12% على شراء العملات الأجنبية من خلال شركات السمسرة ابتداءا من 11 أبريل الجاري.

المصدر: RT