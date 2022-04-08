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المركزي الروسي يرفع الحظر المؤقت الذي فرضه على تداول العملات

مال وأعمال

المركزي الروسي يرفع الحظر المؤقت الذي فرضه على تداول العملات
Globallookpress
البنك المركزي الروسي في موسكو - أرشيف
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أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتيح مجددا اعتبارا من الـ18 من أبريل الجاري تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع مارس لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقال البنك المركزي إن "المصارف الروسية يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 أبريل 2022 على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من الـ9 من أبريل الجاري".

وعاود الروبل في الأسابيع الأخيرة الارتفاع بثبات ووصل الجمعة إلى 71 روبلا للدولار، وهو رقم قياسي منذ خريف 2021، و77 روبلا لليورو في أعلى مستوى منذ يونيو 2020.

المصدر: "أ ف ب"

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