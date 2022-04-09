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روسيا ستتجاوز عقبة هامة بالتعاون مع 4 دول

مال وأعمال

روسيا ستتجاوز عقبة هامة بالتعاون مع 4 دول
Sputnik
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ستقوم دول بريكس، روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، على خلفية العقوبات، بتسريع العمل على إقامة نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة، وكذلك على تكامل أنظمة الدفع.

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صرح بذلك وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس برئاسة الصين.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة المالية الروسية عن سيلوانوف قوله:"هذا يدفعنا إلى تسريع العمل في المجالات التالية، استخدام العملات الوطنية في عمليات التصدير والاستيراد، وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات، ونظام المراسلة المالية الخاص بنا، وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لبريكس".

المصدر: نوفوستي

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