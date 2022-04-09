مصر.. نقابة الفلاحين تكشف عن سبب ارتفاع أسعار بعض الخضروات وموعد انخفاضها

كشفت نقابة الفلاحين في مصر عن سبب ارتفاع أسعار بعض الخضروات، لافتة إلى موعد انخفاضها.

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وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الخضروات الأساسية كالطماطم والملوخية والخيار سببه "تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فترة فواصل العروات، ما بين العروة الشتوية والصيفية"، مشيرا إلى أن "أسعار جميع الخضروات سوف تنخفض تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروة الصيفية لتصل لسعرها الطبيعي في غضون 20 يوما على الأكثر".

وأشار حسين عبد الرحمن أبو صدام إلى أن "الأيام القلية المقبلة سوف تشهد نضج العروه الصيفية من جميع أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنحو 50% عما هي عليه الآن، ليصل كيلو الطماطم من 7 إلى 10 جنيهات"، حيث تراوح سعر صندوق الطماطم اليوم زنة الـ20 كيلوغران ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيه في أسواق الجملة، ليباع كيلوغرام الطماطم من 15 إلى 20 جنيه عند باعة التجزئة بسبب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على الخضروات، إذ تزامن ذلك مع انتهاء العروه الشتويه وبداية العروة الصيفية بما يسمي فاصل عروة مع زيادة اسعار البدائل المناسبة للطماطم مثل ارتفاع أسعار الملوخية ووصول الكيلو إلى 24 جنيها لأنها في بداية موسمها.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى أن "بعض المنتجات الزراعية ارتفعت اسعارها مثل ورق العنب الذي وصل الكيلوغرام منه إلى 70 جنيها لقلة المعروض، وبداية ظهور أوراق العنب الذي سوف ينخفض خلال أيام بعد زيادة الأوراق على أشجار العنب ليصل الكيلو لـ30 جنيها".

وقال إن "بعض المنتجات الزراعية الأخرى انخفضت أسعارها لأقل من سعر تكلفتها حيث يباع كيلوغرام الثوم في الحقل بـ2 جنيه ويصل للمستهلك بـ3 جنيهات، وكذلك البصل الذي يباع الكيلو منه بالحقل بـ80 قرش ليصل للمستهلك بـ1.5 جنيه، وذلك لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج مع ضعف عمليات التصدير وعدم استيعاب السوق المحلي لكل الإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين".

المصدر: "المصري اليوم"