موقع Booking.com الشهير يدفع غرامة مالية كبيرة لروسيا

أعلنت وسائل إعلام روسية أن موقع Booking.com الشهير دفع غرامة مالية كبيرة لروسيا بعد أن ارتأت الهيئات المختصة في البلاد أنه "خالف قوانين الاحتكار".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الموقع دفع غرامة مالية تقدر بنحو 15 مليون يورو لروسيا، وذلك بعد أن ارتأت هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية في الاتحاد الروسي أنه "خالف قوانين مكافحة الاحتكار بسبب التميّز ضد الفنادق الروسية، وفرض شروط ملائمة عليها".

وأشارت الهيئة الروسية المذكورة إلى أنها أبلغت الموقع بقرارها وبالغرامة التي فرضتها عليه، وأن الشركة المسؤولة عن الموقع دفعت الغرامة ووصلت الأموال إلى الميزانية الروسية.

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ونوهت الهيئة إلى أن Booking.com فرض على الفنادق الروسية شروطا تمنعها من عرض غرفها للإيجار بأسعار أقل من تلك التي عرضت فيها هذه الغرف عبر منصاته الإلكترونية، وأن الموقع "أساء استخدام مركزه المهيمن في سوق الخدمات السياحية".

وتجدر الإشارة إلى أن Booking.com يعتبر واحدا من أشهر المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الناس حول العالم لحجز تذاكر السفر وغرف الفنادق أثناء التخطيط لرحلاتهم السياحية.

المصدر: فيستي