سويسرا تجمّد أصولا روسية بـ8 مليارات دولار

أعلن المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إروين بولينغر، أن بلاده جمدت أصولا روسية بحوالي 7.5 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8 مليارات دولار) في إطار العقوبات.

وقال: "جمدنا حوالي 7.5 مليار فرنك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الأموال المحجوبة في الحسابات المصرفية، وكذلك العقارات في كانتونات الاتحاد الأربعة".

وأيدت سويسرا في وقت سابق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"