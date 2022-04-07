اليمن.. تحول ملحوظ في سعر صرف الدولار بعد الدعم السعودي

شهدت سوق العملات في اليمن تحولا ملحوظا اليوم الخميس، بعد إعلان السعودية عن دعم مالي كبير بلغ 3 مليارات دولار، وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية بأكثر من 40%.

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ووفقا لوسائل إعلام يمنية فقد بلغ سعر صرف الريال اليمني، مقابل الدولار والريال السعودي اليوم (7 أبريل 2022) في صنعاء وعدن:

دولار أمريكي: شراء 678 ريال، بيع 754 ريال

ريال سعودي: شراء 180 ريال، بيع 200 ريال

وللمقارنة فقد تم تداول العملة اليمنية قبل يومين في 5 أبريل 2022 كتالي:

دولار أمريكي: شراء 1145 ريال، بيع 1160 ريال

ريال سعودي: شراء 300 ريال، بيع 305 ريالات

وبذلك يكون سعر صرف الدولار قد تراجع بنحو 40% بعد الدعم السعودي، وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، كذلك أعربت عن ترحيبها بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

إعلانه بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي.

وأعلنت السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على النحو التالي:

- تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.

- تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع مبادرات تنموية.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية