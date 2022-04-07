رئيس الحكومة الروسية يتحدث عن فرص فريدة ظهرت في الاقتصاد الروسي

أشار رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، إلى أن الغرب اعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الروسي، لكنه قاوم ونتيجة ذلك ظهرت "مساحة فريدة من الفرص" التي يجب استخدامها.

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وقال ميشوستين، في كلمة خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الخميس: "أولئك الذين ضربونا اعتقدوا أنهم سوف يكسروننا، لكن مرة أخرى سوف أكرر لقد قاوم الاقتصاد. أؤكد أن الوضع صعب ولكنه يعمل. وقد ظهرت "مساحة من الاحتمالات" فريدة من نوعها على نطاق تاريخي وعلينا الاستفادة منها".

وعن إجراءات دعم الروس في ظل الظروف الحالية، أكد ميشوستين على ضرورة دعم السكان خلال فترة ارتفاع الأسعار، وقال: "ستتم زيادة المدفوعات الاجتماعية والمعاشات كما ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور والأجر المعيشي".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن الاقتصاد صمد وأثبت جدارته أمام العقوبات الغربية الجديدة، وقال إن واضعي القيود المفروضة على روسيا كانوا يأملون في تدمير اقتصاد البلاد من خلال عاصفة عقوبات في غضون أيام قليلة، لكن هذا لم يحدث.

كذلك أشار إلى أن الغرض من العقوبات هو إرجاع روسيا سنوات أو حتى عقودا إلى الوراء بهدف عزلها عن العالم، وشدد رئيس الوزراء على أنه "يتم عمل كل شيء ممكن لزيادة التضخم وخلق نقص في السلع الاستهلاكية وإجبار روسيا على التخلي عن المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الواعدة ونهاية المطاف إحداث توتر اجتماعي".

ولفت ميشوستين إلى أن النظام المالي الروسي صمد بعد العقوبات والمدفوعات داخل البلاد تسير بسلاسة، كما أن سوق الأسهم وسعر صرف الروبل استقر، وقال: "لقد نجا نظامنا المالي، وهو شريان الحياة للاقتصاد بأكمله".

المصدر: نوفوستي