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للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا

مال وأعمال

للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية اليوم الخميس أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن سعر صرف الدولار في بداية التعاملات انخفض دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 81 روبلا للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر 2021.

وفي سوق تداولات الأسهم، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، في مستهل التعاملات، بنسبة 1.41% إلى 2648.14 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.79% إلى 1084.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + تاس

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