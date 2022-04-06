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للمرة الأولى في نحو أسبوع.. اليورو يهبط دون مستوى 90 روبلا

مال وأعمال

للمرة الأولى في نحو أسبوع.. اليورو يهبط دون مستوى 90 روبلا
Globallookpress
بورصة موسكو
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تراجع سعر صرف اليورو والدولار أمام الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 31 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 14:28 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.2 روبل إلى 82.05 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 2.22 روبل إلى 89.27 روبل.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.09% إلى 2665.01 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.98% إلى 1024 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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