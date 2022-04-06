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نيوزيلندا تفرض رسوما إضافية على البضائع المستوردة من روسيا

مال وأعمال

نيوزيلندا تفرض رسوما إضافية على البضائع المستوردة من روسيا
AFP
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قالت وزارة خارجية نيوزيلندا في بيان مشترك مع وزارة التجارة في هذه الدولة، إنه سيتم فرض رسوم إضافية على البضائع المستوردة من روسيا إلى نيوزيلندا.

وأضاف البيان: "أعلنت حكومة نيوزيلندا أنها ستفرض رسوما بنسبة 35٪ على جميع الواردات من روسيا، وتمدد حظر التصدير الحالي ليشمل المنتجات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالصناعات الروسية الاستراتيجية".

ووفقا للوثيقة، ستفرض السلطات النيوزيلندية حظرا على تصدير معدات ومحركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى روسيا.

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وتشير الوثيقة إلى أن هذا هو "الرد الاقتصادي الأكثر أهمية" لنيوزيلندا على العملية العسكرية الروسية حتى الآن.

 وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 25 أبريل بعد إعداد اللوائح ذات الصلة.

المصدر: نوفوستي

 

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