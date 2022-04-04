بيانات جديدة للتضخم في تركيا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم في تركيا ارتفع في مارس الماضي 5.46% وسجل 61.14% على أساس سنوي.

وذكر معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا في مارس الماضي تسارع وارتفع إلى مستوى 61.14%.

#عاجل | التضخم بتركيا يرتفع في مارس 5.46 بالمئة ويسجل 61.14 بالمئة على أساس سنوي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 4, 2022

وفي وقت سابق، توقع خبراء ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.5% الشهر الماضي، وأن يظل عند هذا المستوى خلال هذا العام وينخفض في نهاية العام إلى مستوى 52.2%.

وعلى الرغم من أن التضخم في تركيا في شهر مارس جاء أقل من توقعات المحللين بنحو طفيف، إلا أن التضخم قريب من أعلى مستوى له في 20 عاما.

المصدر: الأناضول + بلومبرغ