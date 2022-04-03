وسائل إعلام: بريطانيا قد تؤمم فرعا سابقا من شركة "غازبروم" الروسية

قد تقوم سلطات بريطانيا خلال الأيام القريبة بتأميم شركة Gazprom Marketing & Trading Limited، الفرع السابق من مجموعة "غازبروم"الروسية العملاقة، وفق ما كشفت قناة "سكاي نيوز"

وأوضحت القناة نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الخطط لتأميم هذه الشركة كانت معروفة منذ بداية الأسبوع لكن مجموعة "غازبروم" أعلنت الخميس الماضي أنها أوقفت مشاركتها في شركة Gazprom Germania Gmbh الألمانية وكل الأصول التابعة لها، بما في ذلك GM&T.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن هذه الخطوة لن تكون عائقا أمام عملية التأميم إلا بشرط أن تقدم الشركة الأخيرة المعلومات الشاملة عن أصحابها الجدد.

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وكانت GM&T أعلنت سابقا أنها لا تزال لا تستطيع الإفصاح عن هذه المعلومات لكنها أشارت إلى أن الشركة "تواصل عملها بشكل مستقل"، وهي تدرك مكانتها في مجال الإتجار بالمحروقات وفي قطاع مبيعات الطاقة، وما يترتب على ذلك بتأثيرها على الأسواق المالية وأسواق الطاقة في بريطانيا وأوروبا. وأكدت الشركة في هذا السياق التزامها "بتقليل أي آثار سلبية" وتعاونها النشط مع منظم الطاقة في المملكة المتحدة (Ofgem) والوكالات الحكومية الأخرى للتخفيف من المخاطر".

وبحسب"سكاي نيوز" فإن GM&T تعمل مع 30 ألف عميل من ممثلي الشركات، بما في ذلك مستشفيات المملكة المتحدة ، وهي مسؤولة عن 20% من الغاز الذي تستخدمه الشركات في بريطانيا، وليس فقط الغاز الروسي، الذي يمثل أقل من 4% من إجمالي كميات الغاز الموردة إلى أراضي المملكة المتحدة

وذكرت وسائل إعلام بريطانية سابقا، أن خطة التأميم عبارة عن تأمين ضد إفلاس الشركة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي يمكن أن تحد بشكل كبير من قدرتها على جذب التمويل. ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" فإن تأميم الشركة قد يكلف المملكة 4 مليارات جنيه إسترليني ( 5,25 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية).

المصدر: "تاس"