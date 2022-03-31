اليابان.. تقارير رسمية تؤكد أن ديون الحكومة في أسوأ مستوياتها

تجاوزت ديون الحكومة اليابانية حاجز الـ8 تريليون دولار خلال شهر مارس الجاري، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين أن رصيد الدين الحكومي طويل الأجل لليابان قد تجاوز على الأرجح الحد غير المسبوق البالغ 1000 تريليون ين (8.2 تريليون دولار) اعتبارا من 31 مارس، وهو اليوم الأخير من السنة المالية 2021.

وقال المسؤولون إن الصحة المالية في البلاد هي بالفعل الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى، وتتدهور بشكل أكبر، لافتين إلى أن الأسباب تتلخص في ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي نتيجة شيخوخة السكان، وانخفاض عائدات الضرائب والإنفاق الطارئ استجابة لوباء فيروس كورونا.

وتوقع التقرير أيضا أن تضع الحكومة ميزانية إضافية للسنة المالية المقبلة في محاولة لحماية الاقتصاد من الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى، والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا.

المصدر: وكالات