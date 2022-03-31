عمّان توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سهيل" لتشغيل 200 أردني سنويا في قطر

وقع وزير العمل الأردني نايف استيتية مذكرة تفاهم مدتها 3 سنوات مع مجموعة "سهيل" الصناعية القابضة لتشغيل 200 أردني سنويا في قطر بمجالات التدريب المهني وصيانة السيارات.

وقال، إن "المنصة توفر وظائف عمل دائمة من خلال الشركات في القطاع الخاص".

وأشار بيان صادر عن وزارة العمل، إلى أن "التوقيع جاء تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستجابة لتعليمات رئيس الوزراء بشر الخصاونة في توفير التدريب والتأهيل للشباب الأردني وتسويق الكفاءات الأردنية بالخارج لتأمين فرص عمل له"، معتبرا أن "المذكرة هي الأولى بعد إعادة تفعيل المنصة الوطنية للتشغيل (سجل)".

وأشار إلى أن "جميع هذه الجهود جاءت بتنسيق مستمر مع وزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري والسفير القطري في عمان سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني بعد المباحثات التي جرت بين الطرفين في عمان مطلع شهر فبراير الماضي".

ووجه استيتية على استمرارية تفعيل المنصة القطرية، والتي هدفت إلى استقطاب الكفاءات الأردنية وتشغيل 20 ألف أردني، مشيرا إلى أنه تم تشغيل 9500 أردني للآن والعمل جار على تشغيل 10 آلاف أردني في سوق العمل القطري.

وأوضح أن "عملية اختيار المتقدمين لفرص العمل تتم من قبل الشركات والقطاع الخاص في قطر بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة الأردني".

وشدد على أن الوزارة "ستطلق قريبا منصة (مهنتي)، والتي تهدف إلى العمل عن بعد وإيجاد عمل للأردنيين من خلال التعاقد الخارجي".

من جهته، أشاد السفير القطري لدى عمان بالبادرة التي قامت بها مجموعة "سهيل" الصناعية القابضة، والتي جاءت استجابة لمبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتشغيل 20 ألف أردني في القطاع الخاص القطري.

وبحسب البيان، "تهدف مذكرة التفاهم بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين استجابة لتوجيهات قيادة الدولتين لما فيه خير ومصلحة للشعبين".

المصدر: "المملكة"