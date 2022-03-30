أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1340 دولارا لكل ألف متر مكعب

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 9٪ خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتتجاوز 1340 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.

بلغ سعر الغاز عند إغلاق التداولات اليوم الأربعاء 1342.1 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو ما يزيد بنسبة 8.9٪ عن سعر الإغلاق يوم الثلاثاء 1232.7 دولارا.

وعلق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على إعلان دول الاتحاد الأوروبي أنها "لن تدفع قيمة الغاز الروسي المستورد بالروبل"، قائلا إن روسيا لا تنوي ممارسة العمل الخيري وتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي مجانا.

وقبل ذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو.

المصدر: تاس