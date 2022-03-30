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بورصة موسكو والروبل في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

بورصة موسكو والروبل في المنطقة الخضراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو والعملة الروسية اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنحو 4% خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 12:54 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 3.43% إلى 2491.04 نقطة، فيما صعد المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 6.74% إلى 941.43 نقطة.

وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.8 روبل إلى 83.4 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.92 روبل إلى 92.12 روبل.

المصدر: RT

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