بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضع حاليا خطة عمل ستستخدم في حال تخلي الأطراف الأوروبية عن عقود الغاز مع روسيا.

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وردا على سؤال عما إذا كان يتم بحث الوضع من بين أمور أخرى إذا تخلت الدول الأوروبية عن العقود بعد تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل الروسي، أجاب بيسكوف: "نعم، بالطبع".

وأضاف: "لا يوجد هناك غاز مجاني"، مدققا: "لن يقوم أحد بتزويد الغاز مجانا. إنه أمر مستحيل ببساطة. ولا يمكنك دفع ثمنه إلا بالروبل الروسي".

وشدد على أن "روسيا كانت ولا تزال وستبقى موردا ثابتا للطاقة، وروسيا تهتم ببيع غازها".

وأوضح: "على الشركات الأجنبية أن تفهم أنه يمكنها شراء الروبل باليورو والدولار واستخدامه لدفع ثمن الغاز، وفي الواقع لا يتغير شيء".

وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب على الشركات (الأجنبية) أن تفهم ظروف السوق المتغيرة والوضع المتغير تماما والذي نشأ في الواقع في ظروف الحرب الاقتصادية التي تم شنها ضد روسيا".

المصدر: نوفوستي