مصر تطلق منظومتها الخاصة لتحويل الأموال

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق منظومة وطنية لشبكة المدفوعات اللحظية تطبيق "إنستاباي - InstaPay" لعملاء القطاع المصرفي، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل لحظي.

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وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن "إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر، ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ويسهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية".

بدوره قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن "شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكل فئات المجتمع، بما يساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية".

جدير بالذكر أن تطبيق "إنستاباي" يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري، لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقامت شركة "بنوك مصر"، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية.

ومن المقرر تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية في جميع البنوك العاملة في مصر، وتدعم 10 بنوك الشبكة حاليًاً وهي (البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك العربي والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية العربية).

المصدر: الوطن