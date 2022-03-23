أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 10%

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 10% واقتربت أسعاره من مستوى 1350 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا صعدت بأكثر من 10% واقتربت إلى 1350 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

كذلك أكدت بوتين، أن روسيا ستواصل الالتزام بعقود الغاز المبرمة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن تنفيذها سيتم بالروبل الروسي.

المصدر: تاس