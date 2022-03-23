المصريون يضخون مليارات الجنيهات في أكبر بنكين في مصر خلال يوم واحد

ارتفعت حصيلة أكبر بنكيين في مصر مملوكين للدولة بنك مصر والبنك الأهلي المصري من شهادات الادخار الجديدة ذات العائدة الشهري 18% نحو 58 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها.

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وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، إن حصيلة اليوم الأول من طرح شهادات الادخار ذات العائد 18% ولمدة عام بلغت نحو 21 مليار جنيه، مشيرا إلى استمرار وتواصل إقبال العملاء على شراء الشهادة الجديدة.

وأكد الأتربي أن حصيلة أمس، لم تزد عن 5 مليارات، مما يؤكد تهافت العملاء على الشراء.

وفي سياق متصل، وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح أن فروع البنوك تلقت حصيلة من بيع شهادات الادخار بلغت حتى الآن 37 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك إقبال من العملاء على شراء الشهادات الجديدة، وأن حصيلة أمس بلغت 8 مليارات جنيه ارتفعت اليوم إلى 37 مليار جنيه، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في جلسة استثنائية، أمس الاثنين، لتصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وعقب قرار البنك المركزي، أعلن بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري تحت مسمى "شهادة طلعت حرب" ذات العائد الثابت يصل إلى 18%، وتبلغ مدة سريان الشهادة عام، ويصرف عائدها شهريا.

المصدر: الوطن