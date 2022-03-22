مصر.. ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 28 قرشا اليوم، ليواصل الصعود لمستويات قياسية بعد نحو عام ونصف من الاستقرار.

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وارتفع سعر الدولار من مستوى 18.20 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع، لمتوسط 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه في نحو 16 بنكا، منهم البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك العربي الإفريقي الدولي.

وسجل مستوى 18.45 جنيه للشراء ومستوى 18.55 للبيع في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، صعد الدولار بنحو 3 جنيهات، بعد قرار حكومي مفاجئ برفع سعر الفائدة 1% في البنك المركزي المصري، وبعدها جرت عملية تصحيح لسعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس، رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والذي حوّل معدل الفائدة الحقيقي للبلاد إلى إيجابي، في حين يخفف انخفاض الجنيه القلق من المبالغة في تقدير قيمته.

وتأتي تلك القرارات وسط تدفق نحو 15 مليار دولار للخارج من سوق الدين المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، وفقًا لـ جولدمان ساكس، وتزامن ذلك مع إجراء الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خيارات مختلفة بما في ذلك خط ائتمان الوقاية والسيولة.

وانخفضت قيمة الجنيه بعد تشديد صناع السياسة النقدية على أهمية مرونة سعر الصرف لتعمل على امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

المصدر: القاهرة 24