اليابان تواجه أزمة بناء

كشفت تقارير إعلامية يابانية عن ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ 13 عاما.

وقالت صحيفة "نيكاي" اليابانية، اليوم الأربعاء، إن مختلف أنواع مواد البناء والفولاذ الضرورية للبناء، ارتفعت أسعارها على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وتمثل واردات اليابان لمواد البناء من روسيا وأوكرانيا 11% من مجمل الواردات من هذا النوع من المواد.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى أن بعض مواد البناء ارتفعت بنسبة 60%، وخاصة مواد البناء الخشبية التي تستوردها اليابان لبناء الجدران والأرضيات، وتأتي بالأساس من روسيا.

المصدر: نوفوستي