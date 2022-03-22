الجزائر والصين توقعان اتفاقا لاستثمار 7 مليارات دولار في مشروع للفوسفات

قالت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" اليوم الثلاثاء إن الجزائر والصين وقعتا اتفاقا لاستثمار 7 مليارات دولار لإنتاج 5.4 مليون طن من المخصبات الزراعية سنويا بمنطقة تبسة شرق البلاد.

ووفق بيان لمجمع "أسميدال"، التابع لـ"سوناطراك"، فقد تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، بهدف "الشروع في الأنشطة الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج".

وأطلق على الشركة التي سيكون للجزائر فيها نسبة 56 بالمائة من رأس مال، مقابل 44 بالمئة للشركات الصينية، تسمية "الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة ACFC".

وأكد البيان أن مشروع الفوسفات، الذي يمثل استثمارا يقدر بحوالي 7 مليارات دولار، "يعتبر أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة".

وسيشمل المشروع "تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة".

وتستهدف الشركة "إنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويا"، فيما سيوفر المشروع "نحو 12 ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و حوالي 000 6 منصب عمل مباشر و000 24 منصب شغل غير مباشر في مرحلة الاستغلال".

المصدر: RT