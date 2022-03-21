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محادثات بين سيئول والدوحة حول التعاون في مجال الطاقة

مال وأعمال

محادثات بين سيئول والدوحة حول التعاون في مجال الطاقة
Globallookpress
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أجرت كوريا الجنوبية محادثات ثنائية مع دولة قطر، لمناقشة التعاون في إمدادات الطاقة ومجالات أخرى.

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وأفاد مكتب رئيس وزراء كوريا الجنوبية، كيم بو-كيوم، بأنه أجرى محادثات مع نظيره القطري، خالد بن خليفة آل ثاني يوم أمس في الدوحة، لمناقشة التعاون في إمدادات الطاقة، والزراعة والصحة، ومجالات أخرى.

وتأتي المحادثات بين كيم بو-كيوم وخالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في الوقت الذي تسعى سيئول فيه لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدوحة، وسط مخاوف من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تعطل سلاسل إمدادات الطاقة.

وتمثل قطر أكثر من 25 بالمئة من واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال.

محادثات بين سيئول والدوحة حول التعاون في مجال الطاقة
المصدر: يونهاب

وبجانب التعاون في مجال الطاقة، ناقش الجانبان الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، حيث تسعى الدوحة لتنويع صناعاتها خارج قطاع الطاقة.

المصدر: "يونهاب"

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