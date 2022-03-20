وزير البترول المصري يدعو لاتخاذ بعض القرارات بعد وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار

قال وزير البترول المصري إن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز تؤكد أنه ليس لدينا رفاهية الوقت والانتظار، ويجب الإسراع بزيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار.

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وأضاف الوزير، طارق الملا، خلال الجولة التفقدية لعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية، أن الهدف من زيارة مواقع الإنتاج بالصحراء هو العمل على تذليل أي صعوبات قد تعترض منظومة زيادة الإنتاج من الزيت والغاز، كما وجه بزيادة طموحات الخطط الموضوعة للإنتاج.

وقال: " لسنا في رفاهية بعد وصول سعر برميل البترول لـ100 دولار".

وأشار الوزير، إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد الحفارات، ومن ثم زيادة عدد الآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، في ظل الزيادة الهائلة في أسعار البترول والغاز.

وأوضح أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات خفض الانبعاثات وترشيد الاستهلاك، ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج تعظيما للعائد في تلك الفترة.

المصدر: RT