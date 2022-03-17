أسعار النفط تقفز بأكثر من 6%

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بأكثر من 5%، واقتربت عقود "برنت" العاجلة من مستوى 104 دولارات للبرميل، في ظل مخاوف من تأثر إمدادات الخام بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وبحلول 14:48 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 5.8% إلى 100.55 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 6.02% إلى 103.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتتخوف أسواق النفط من تأثر إمدادات النفط الخام بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، وخاصة بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي تخوف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت فكتوريا سكولار المحللة لدى "إنتراكتيف إنفستور" إن هذا "التقييم الخطير" لوكالة الطاقة الدولية "أثار مخاوف جديدة بشأن العرض ما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار اليوم".

المصدر: بلومبرغ + أ ف ب