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لبنان.. انخفاض ملحوظ بأسعار المشتقات النفطية كافة

مال وأعمال

لبنان.. انخفاض ملحوظ بأسعار المشتقات النفطية كافة
Gettyimages.ru
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سجلت أسعار المشتقات النفطية في لبنان، صباح اليوم، انخفاضا ملحوظا بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي.

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وانخفض سعر البنزين 95 و98 أوكتان 31 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة، والغاز 18000 ليرة.

وباتت الأسعار على الشكل التالي: 

-البنزين 95 أوكتان: 420000 ليرة
-البنزين 98 أوكتان: 430000 ليرة
-المازوت: 423000 ليرة
-الغاز: 292000 ليرة

ويأتي هذا الانخفاض، بعد ارتفاع كبير سجلته أسعار المشتقات النفطية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: NNA

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