وزير المالية الروسي لـRT: القيود الأمريكية تزعزع الثقة بالدولار

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن القيود التي تفرضها السلطات الأمريكية على استخدام الدولار تتسبب في زعزعة الثقة به بشكل كبير.

وقال سيلوانوف في حوار مع قناة "RT" العربية: "تتزعزع الثقة في الدولار بشكل كبير بسبب القيود التي تفرضها السلطات الأمريكية نفسها على استخدامه".

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وحسب وزير المالية، فإن روسيا في السنوات الأخيرة "تحولت أكثر فأكثر إلى تسوية الصفقات باستخدام العملات الوطنية".

وتابع "إذا كانت التجارة باستخدام العملات الوطنية مع شركائنا الدائمين، مثل الصين والهند ودول أخرى، ودائرتنا المقربة من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن حجم التجارة بعملات غير الدولار تتزايد كل عام وهذا الشيء سيستمر".

وشدد الوزير على أنه كلما ازادت القيود المفروضة على التعامل بالدولار من قبل الولايات المتحدة، ازادت التعاملات بالعملات الوطنية.

المصدر: RT