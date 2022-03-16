مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالي النفط والثروات المعدنية

بحث وزير النفط السوري بسام طعمة مع وفد إيراني برئاسة مستشار وزير الدفاع رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الإيراني مصطفى إثباتي، سبل تعزيز التعاون في مجالي النفط والثروات المعدنية.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجانبين استعرضا المواضيع المدرجة في الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين، وشددا على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها، والإسراع بها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها ولا سيما انها تشمل مجالات التعاون في قطاعات زيوت الأساس والغاز المضغوط لتشغيل الآليات وتأمين توريدات للضواغط والعنفات ومستلزمات الحفارات من خلال المقايضة مع الفوسفات أو مع المقطرات النفطية.

وأشار طعمة إلى أهمية التعاون المشترك في صيانة العنفات الغازية والضواغط الموجودة في وزارة النفط والثروة المعدنية في البلاد، بدلاً من إرسالها إلى إيران لتنفيذ ذلك.

المصدر: "سانا"