الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

عوضت العملة الروسية، اليوم الأربعاء، بعض خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، إذ هبطت العملة إلى مستوى 121.5 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الروسية في التاريخ.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 2.6 روبل إلى 107.5 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 117.83 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن تراجع الروبل على خلفية فرض الغرب عقوبات على روسيا.

ووفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية فقد جاء ارتفاع العملة الروسية اليوم بفضل آمال المشاركين في السوق في إحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

المصدر: RT + إنترفاكس