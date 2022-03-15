واشنطن وبروكسل تهددان بحرمان روسيا من ميزات الدولة الأعلى أفضلية في التجارة

هددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية بحرمان روسيا من ميزات الدولة الأعلى أفضلية في التجارة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك للدول الغربية، نشره مكتب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف: "سنتخذ أي إجراءات بصفتنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، سنعتبرها ضرورية لضمان مصالحنا الأساسية في مجال الأمن".

وأضاف البيان: "هذا قد يشمل الأعمال لدعم أوكرانيا أو أعمال لتعليق الامتيازات التجارية أو غيرها من الالتزامات تجاه روسيا الاتحادية".

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وأوضح أن الحديث يمكن أن يدور عن "تعليق العمل بصفة الدولة الأعلى أفضلية في ما يخص المنتجات والخدمات من روسيا".

وأشارت الدول الغربية إلى أنها تعتبر عملية انضمام بيلاروس لمنظمة التجارة العالمية "معلقة"، وأكدت أنها لن تتخذ أي خطوات للمضي قدما بقول بيلاروس في المنظمة.

ووقع على البيان المشترك كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألبانيا وأستراليا وآيسلندا وكندا ومولدوفا ونيوزيلندا والنرويج ومقدونيا الشمالية وكوريا الجنوبية والجبل الأسود واليابان.

المصدر: تاس